Derby, quanti testa a testa tra i giocatori: dai campioni del mondo, ai debuttanti

© foto di www.imagephotoagency.it

Parlando di derby si fa riferimento sicuramente alla partita tra le due formazioni, ai novanta minuti di battaglia sportiva, in cui i giocatori daranno tutto quello che hanno per conquistare i tre punti, per lo meno si spera. Il derby, però, è anche le sfide nelle sfide, quelle che nascono da fattori comuni, da incontri del passato o semplicemente dall'importanza che possono avere all'interno della partita. In questo senso La Gazzetta dello Sport ne ha individuate alcune che suscitano particolare interesse.

I MONDIALI - Il centocinquantanovesimo derby vedrà scendere in campo due Campioni del Mondo. Un onore di cui non tutte le stracittadine possono vantarsi. Nell'incontro dell'Olimpico, infatti, Pedro per la Lazio e Dybala per la Roma si affronteranno nel segno del passato e del presente, a caccia del gol che possa decidere la partita, così come la sfida tra i due protagonisti. Lo spagnolo lo ha già fatto una volta. Al primo derby da ex, dopo aver segnato con la maglia giallorossa pochi mesi prima, ha fatto il bis con quella biancoceleste. L'argentino, invece, si troverà davanti una delle sue vittime preferite, ma che nei due precedenti non ha mai punito.

I DELUSI - Romagnoli e Mancini hanno in comune un fattore negativo: nessuno dei due è stato convocato con l'Italia da Spalletti per i prossimi appuntamenti della Nazionale. Le due difese, d'altronde, non stanno dando garanzie e a risentirne sono i due leader che si sono giocati una delle chance di essere convocati a un'eventuale Europeo nel 2024, ma non l'ultima. Il derby, in questo senso, può essere un punto di (ri)partenza per entrambi. Il centrale della Lazio, cresciuto nella Roma ma con il bianco e il celeste nel cuore, avrà così una motivazione in più per vincere, il collega e avversario, allo stesso modo, con la sua solita grinta dovrà dare i giusti segnali ai suoi uomini.

I DEBUTTANTI - Per Guendouzi e Ndicka sarà la prima volta. Il francese sarà uno degli uomini chiave per Maurizio Sarri. Quand'era all'Arsenal ha già giocato i derby di Londra, in Francia con il Marsiglia ha giocato partite in ambienti difficilissimi e la sua grinta, la sua cattiveria saranno fondamentali per approcciare al meglio. Il difensore romanista, invece, è reduce ad anni giocati nell'Eintracht Francoforte, una squadra, ma soprattutto una tifoseria di carattere e agonismo in cui per sopravvivere devi dare tutto quello che hai.

I VETERANI - In pochi meglio di loro conoscono il derby. A centrocampo Luis Alberto e Cristante avranno il compito di dettare i tempi della propria squadra da un punto di vista tattico, ma soprattutto caricare i compagni per quanto concerne quello caratteriale. La loro esperienza sarà fondamentale per i nuovi arrivati, sono stati e saranno loro a usare le giuste parole, i giusti mezzi per fargli capire cosa significa e come si gioca una partita di questo livello. Lavoreranno per gli altri, ma anche per sé stessi. Il numero 10 della Lazio, in particolar modo, cercherà di infilare la palla in rete per realizzarela sua quarta rete nella stracittadina.