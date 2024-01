Derby, Rocchi imbestialito: "Orsato offeso dai tesserati. Ora basta! Ho chiesto di..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Al giro di boa del campionato italiano, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha organizzato una conferenza stampa in cui ha commentato l'andamento della prima parte della stagione, partendo da alcuni errori delle ultime giornate, fino a sbottare quando ha trattato il tema del trattamento riservato ai direttori di gara. Tra i temi discussi anche il trattamento di Orsato nel derby:

"Il girone d'andata penso sia stato positivo, nelle ultime giornate abbiamo commesso però errori evitabilissimi e mi sono arrabbiato con i ragazzi. Ci siamo rotti però di sentire certe cose. Ho dovuto sostituire un arbitro per un lutto in famiglia e ho sentito che lo abbiamo fatto perché non era gradito a una delle due squadre. Non siamo più disposti ad accettare tutto, non siamo qua a farci dire ogni cosa, questi sono ragazzi che si fanno il mazzo dalla mattina alla sera e meritano il massimo rispetto. Se il problema sono io, basta che me lo dite, ma fino a quando sono qua non mi toccate i miei ragazzi. Possono sbagliare, ma stiamo lavorando molto e investendo anche sul Var e per questo ringrazio Aia e Figc. Abbiamo fatto degli errori e non ci nascondiamo, abbiamo permesso di far vedere tutti gli episodi ogni settimana per mezzo di una emittente televisiva (Dazn, ndr) e abbiamo deciso di uscire allo scoperto per mostrare che dietro a un errore c'è sempre e solo uno sbaglio, nient'altro e invece leggo che manchiamo di rispetto. Da questo momento in poi non accetteremo più tutto questo"

ORSATO E NON SOLO - "Avete visto il derby? Quello è stato uno spettacolo indecente. Abbiamo il miglior arbitro al mondo, Orsato, che è stato offeso da dei tesserati. Guida è stato quasi aggredito a Salerno da un tesserato. Si può accettare una roba del genere? Non l'accetteremo mai più! Ora basta. Nessuno pensi che protestare a caso o urlare serva a qualcosa, questa non è la nostra filosofia. Chiedo ai tesserati di avere un comportamento diverso e chiedo alla Giustizia Sportiva di essere veramente dura, prendiamo esempio dall’Uefa, lì chi sbaglia paga caro. In campo non posso rivedere certa gente! Poi sento parlare di aggressioni tra le giovanili, in Serie A che esempio diamo? Il minimo è che emulino ciò che vedono".