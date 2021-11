Di Battista, derby in famiglia al Maurizio Costanzo Show: "A casa mia si ascolta Pedro" - VIDEO

La Lazio e i suoi tifosi continuano a coccolarsi Pedro. L'attaccante spagnolo sta incantando con l'aquila sul petto ed è ormai un vero beniamino del popolo biancoceleste oltre che motivo di sfottò. Alessandro Di Battista è stato ospite ieri sera a Maurizio Costanzo Show. Il politico era insieme alla compagna Sahra Lahouasnia in una puntata dedicata ai diritti civili. Al momento dei saluti, il conduttore ha chiesto a Di Battista e alla sua signora quale fosse la loro canzone, quella che li ha fatti incontrare. La coppia ha indicato la Festa di Cosmo visto che proprio al concerto dell'artista i due si sono conosciuti. Subito dopo ha preso la parola Di Battista che ha detto: "Adesso a casa mia si sentono i Paw Patrol e i Power Rangers, se avete qualcosa del genere. Poi si ascolta anche Pedro sia per ricordare la grande Raffaella Carrà sia per sottolineare il regalo che la Roma ci ha fatto a noi laziali". Il politico ha spiegato che Sahra è romanista, ma l'attenzione è stata poi presa da Stefania Orlando e Tommaso Zorzi che hanno intonato la canzone di Raffaellà Carrà.

