Di Canio attacca Guardiola: "I commenti negativi su di lui non mi sorprendono"

Mahrez non ha giocato nell'andata al Bernabéu tra Real Madrid e Manchester City. Assente dal campo da quasi tre partite in Champions League, l'ex calciatore della Lazio, Paolo Di Canio, non capisce affatto le scelte tecniche del tecnico Guardiola: "Non comprendo perché Mahrez non abbia giocato. La scelta più saggia sarebbe stata quella di inserirlo nel secondo tempo". Poi ha continuano, alzando il tiro: "Non mi sorprende vedere commenti negativi sulla filosofia di Guardiola. Ancelotti ha capito che questi giocatori erano stanchi, li ha cambiati. Pep non ha apportato modifiche".

