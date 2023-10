Di Canio: "Ho detto 'no' ad una grande offerta dall'Arabia..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico De Luca

Un secco 'no' ad una grande proposta dall'Arabia. Paolo Di Canio ha resistito alla tentazione dopo che Roberto Mancini l'aveva chiamato per essere il suo vice sulla panchina della nazionale araba. L'ha rivelato lui stesso sulle colonne de La Stampa: "Non è solo un no ai petroldollari, sarebbe stata un'esperienza importante in un calcio che investe per crescersi e affermarsi. Roberto non mi aveva proposto un ruolo marginale, mi voleva come secondo allenatore in campo per addestrare e migliorare i suoi calciatori. Mi ha inorgoglito, anche perché non abbiamo un rapporto speciale: qualche partita a padel, due chiacchiere e nulla più. Se ha pensato a me è perché crede nelle mie idee e nel mio lavoro, voglio ringraziarlo. Non è stato facile, ho tentennato a lungo ma alla fine ho deciso di seguire il cuore".