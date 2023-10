Di Canio: "Luis Alberto è la fortuna della Lazio, e viceversa"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il grande protagonista della vittoria della Lazio in casa del Sassuolo è stato Luis Alberto, che con un gol e tante giocate di classe ha deliziato la folla. Al Club su Sky Sport Paolo Di Canio ha esaltato lo spagnolo, considerato la vera fortuna della Lazio grazie alla qualità che garantisce al gioco di Maurizio Sarri.

Le parole di Di Canio: "Luis Alberto ha sempre questo passetto con il pallone attaccato al piede, la testa alta, ha sempre tutto sotto controllo, non allunga mai le leve. Fa dei mini passettini e sembra lento, poi alla fine ha questa rapidità di movimento nel portar palla che gli avversari corrono dietro e lui la sposta all'ultimo momento. Luis Alberto è la fortuna per questa dimensione, cioè per una squadra come la Lazio. Lui può toccare cento palloni e ne può sbagliare trenta, quaranta o cinquanta, ma sai che prima o poi da lui deve passare qualcosa. In altre squadre ci sono dei giocatori fenomenali per certe dimensioni, poi ci sono i fenomeni a prescindere per quelle dimensioni. Sta bene lì, ed è la fortuna per lui e per la Lazio".