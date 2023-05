Di Gennaro: “Champions? Sarà una bella bagarre. La Lazio sta…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si fa sempre più avvincente la lotta per un posto in Champions, ogni giornata può scombinare la classifica e stravolgere i piani delle pretendenti. Tra queste, c’è anche la Lazio attualmente seconda. In merito, ai microfoni di TMW, si è espresso Antonio Di Gennaro: “Due ne escono, credo Atalanta e Roma se guardiamo l'organico. La Roma ha problemi di assenze importanti, la Lazio ha una classifica migliore ma vive un momento un po' così. Credo che Milan e Inter, in virtù anche della sfida Champions, per me ce la faranno ad arrivare tra le prime quattro. Sarà comunque una bella bagarre. L'Inter mi sembra in grande ripresa, se non arriva in Champions con quell'organico...".

