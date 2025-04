Di Gennaro sul derby: "Lazio meglio per intensità. La Roma poteva..."

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

Soulé risponde a Romagnoli e la Lazio non va oltre il pari nel derby della Capitale contro la Roma terminato 1-1. All'indomani della stracittadina, l'ex calciatore e commentatore Antonio Di Gennaro ha parlato delle prestazioni offerte dalle due squadre ai microfoni di TMW Radio. Di seguito le sue parole.

"Poteva giocare con due punte ma poi gli mancavano i ricambi, si è abbassato quindi all'inizio e la Lazio è andata meglio come intensità. L'assenza di Dybala si è fatta sentire, poi Dovbyk non so, non mi sembra si sia migliorato tecnicamente. Ieri l'ho visto veramente poco nell'economia della squadra. Non mi ha mai entusiasmato per questo aspetto questo giocatore".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.