Di Napoli ottimista: "Vedremo una Lazio diversa, a Sarri serve tempo". Sul mercato...

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, ANCORA SENZA CIRO. E NON SI VEDE NEMMENO... FORMELLO - Ripresa dei lavori, Immobile ancora non si vede. Il giorno dopo la trasferta di Torino, la squadra si è ritrovata a Formello per la consueta seduta di scarico. Non sono scesi in campo i calciatori impiegati ieri dal primo minuto contro la... WEBTV LAZIO-SAMPDORIA 2-0 | IL COMMENTO DI ZAPPULLA: "BELLA LAZIO, OTTIMO GIOCO" - VIDEO La Lazio vince 2-0 con la Sampdoria. Il commento a caldo del direttore Alessandro Zappulla nella rubrica dei 60 secondi. Il video direttamente dallo Stadio Olimpico con la soddisfazione di aver visto una grande Lazio e un super gol: CLICCA QUI PER I SESSANTA... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, SARRI AVRÀ IL "SUO" VICE CIRO: PRONTO CAPUTO Parti in contatto e intesa vicina, il centravanti sarà il vice Immobile: piace a Sarri per le sue caratteristiche, simili a quelle del 17