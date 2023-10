'Di nonno in nipote', Alessio Maestrelli: "Malato di Lazio. E quando vado allo Stadio..."

Sogna di riportare in alto il nome della famiglia Maestrelli, magari un giorno vestendo la maglia della Lazio. Ma ogni cosa necessita di tempo e sacrificio. Questo è il piano di Alessio, nipote di Tommaso, cresciuto nel settore giovanile del Frosinone e oggi in forza alla Turris. Proprio con la maglia dei campani, la scorsa partita contro il Potenza, si è levato la soddisfazione del primo gol tra i professionisti, segnando al 97' e regalando una grande vittoria in trasferta alla sua squadra. Un'esultanza sfrenata e un sogno che diventa realtà o, per lo meno, un'altra importante parte di un grande progetto.

"Un gol per papà" - Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Maestrelli ha parlato anche della Lazio, soprattutto di suo nonno Tommaso. La famiglia, spiega Alessio, per lui ha sempre avuto un valore e un'importanza incredibili. Il gol, non poteva essere altrimenti, è dedicato a suo padre: come il primo pensiero ogni volta che mette piede in campo. Poi agli altri componenti, quelli che accompagnandolo quotidianamente, racconta sul quotidiano, gli hanno insegnato a pensare partita per partita, a godersi il risultato più che i gesti del singolo: perché da soli non si è nessuno.

La Lazio - Sono questi, racconta, i valori di suo padre, trasmessi a sua volta da nonno Tommaso. E la Lazio? Per lei c'è sempre tempo, rivela il giovane difensore. Legge e si informa quotidianamente, la tifa, anzi ne è malato e, appena può, va a sostenerla sugli spalti dell'Olimpico, quello stadio in cui qualche decennio prima la Lazio si suo nonno vinceva il primo storico Scudetto. Quello stadio in cui ancora oggi, ad ogni 'So già du' ore', risuona quella frase che gli mette i brividi: "Su c'è il Maestro che ci sta a guardà".