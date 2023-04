Di Vaio: “Mi rivedo in Immobile. Con Nesta alla Lazio sognavamo..."

TUTTOmercatoWEB.com

A cuore aperto, Marco Di Vaio si è raccontato in una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio. L’ex giocatore, attualmente direttore sportivo del Bologna, ha ripercorso la sua carriera e a proposito di difensori più forti che abbia mai incontrato sul campo, non ha esitato per un secondo nel fare il nome di Alessandro Nesta: “Lo dico con sentimento, per me è stato il centrale di difesa più forte di tutti. Siamo partiti insieme nella Lazio, avevamo dieci anni, sognavamo di vincere. Lui lo ha fatto da capitano. Era un giocatore unico, moderno e con tanta forza interiore. Impostava già da centrocampista, vederlo evolvere così rapidamente fu una sorpresa anche per me. Da direttore sportivo, magari ne trovassi uno così per strada”. In qualità di attaccante, il quarantasettenne ha rivelato di rivedersi in Immobile anche se: “Ciro è molto più potente di me. Nazionale? Probabilmente per lui non è mai nato lo stesso feeling che esiste con la Lazio. Vieri, ad esempio, segnava tanto all’Inter, ma poi era decisivo anche in Nazionale. Forse a Ciro nella Lazio è mancata la vera competizione europea”.

