Dinamo Kiev - Lazio, le probabili formazioni: tante novità per Baroni

L’esordio in Europa League per dimenticare la sconfitta amara di Firenze. Seconda trasferta di fila in una settimana per la Lazio: ad Amburgo ecco la Dinamo Kiev. Baroni pensa a qualche cambio visti i tanti impegni ravvicinati. Tra i pali è il turno di Mandas, portiere di coppa. In difesa Romagnoli si prepara a tornare in campo dal primo minuto insieme a Patric. Sulle fasce, invece, riposano Lazzari e Nuno Tavares: spazio quindi a Marusic e a Pellegrini. A centrocampo torna titolare Rovella, questa volta però in coppia con Vecino (più di Guendouzi). Sulla trequarti Tchaouna è pronto a prendersi il posto sulla destra per completare il reparto insieme a Dia e a Zaccagni. Come centravanti più Pedro di Noslin. Il Taty Castellanos non è ancora al 100% per il problema agli adduttori rimediato contro il Verona.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic; Patric, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Rovella; Tchaouna, Dia, Zaccagni; Pedro. A disp.: Provedel, Furlanetto; Lazzari, Nuno Tavares, Gila, Guendouzi, Dele-Bashiru, Isaksen, Noslin. All.: Baroni.

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Bushchan; Tymchyk, Ceballos, Mykhavko, Vivcharenko; Brazhko, Shaparenko; Yarmolenko, Buyakskyy, Kabaev; Vanat. All.: Shovkovsky.