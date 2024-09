Dinamo Kiev - Lazio, Noslin espulso: salta la sfida contro il Nizza

TUTTOmercatoWEB.com

Gara da dimenticare per Tijjani Noslin entrato nella ripresa della sfida tra Dinamo Kiev e Lazio condotta dai biancocelesti per 3-0. Dopo appen tre minuti dal suo ingresso in campo il calciatore è stato infatti espulso per una gomitata ai danni di Dubinchak. Il numero 14 non sarà quindi a disposizone di mister Baroni in vista della seconda sfida di Europa League contro il Nizza in programma giovedì 3 ottobre alle 18.45.