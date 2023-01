DIRETTA - Calciomercato Lazio, dubbi e opportunità tra Pellegrini e Sanabria. E il Bologna...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Continua lo stallo di mercato in casa Lazio, l'indice di liquidità resta una questione importante e si stanno facendo diversi ragionamenti. Come anticipato in esclusiva dalla nostra redazione, Luca Pellegrini resta una pista molto importante ma con qualche complicazione legata a ingaggio e riscatto, mentre ci sono meno certezze ora sul tentativo per Sanabria, con Lotito che afferma di non averne mai parlato con Cairo. Ferran Jutglà, 23enne belga in forze al Bruges, è un'idea anticipata nei giorni scorsi dalla nostra redazione, mentre il nome nuovo è quello di Nicolas Dominguez.

In uscita il profilo attenzionato è come sempre quello di Milinkovic-Savic, per cui ci sarebbe un interesse forte del Newcastle. Nessuna novità sul fronte Luis Alberto, mentre Mohamed Fares piace al Bologna: la sua partenza favorirebbe il mercato in entrata.