DIRETTA - Calciomercato Lazio, è il Jony day. Escono Neto e Lombardi

AGGIORNAMENTO ORE 16.30 - Nuova operazione in uscita per la Lazio. Cristiano Lombardi ha firmato questa mattina il contratto che lo porterà in prestito alla Salernitana. (clicca qui per leggere la news completa).

AGGIORNAMENTO ORE 14 - Pedro Neto e Bruno Jordao sono sempre più vicini al passaggio al Benfica. Dopo il trasferimento di Salvio al Boca Juniors, può finalmente arrivare l'ufficialità. (clicca qui per leggere la news completa).

CALCIOMERCATO LAZIO - Lunedì 15 luglio, ci siamo: è oggi il Jony day, l'esterno spagnolo può adesso avvalersi della clausola che lo libera dal Malaga e arriverà in Paideia per sostenere le visite mediche, poi si attenderà per il transfer ufficiale. Reintegrato anche Stefan Radu, una sorta di acquisto interno che la rosa può riabbracciare: oggi raggiungerà i compagni ad Auronzo. In entrata ci sono molti nomi per l'attacco, dove si vagliano profili importanti dal punto di vista fisico: Petagna, Pavoletti, Inglese, Llorente i nomi principali, da segnalare anche un possibile ritorno di fiamma per Azmoun. Continuano a rimbalzare inoltre voci su Ejuke del Vålerenga, mentre dal Chievo è atteso il doppio colpo Kiyine più Ndrecka. Il marocchino dovrebbe raggiungere Casasola, Karo e Lombardi alla Salernitana.

CAPITOLO USCITE - Tra le possibili cessioni spiccano quelle di Wallace e Durmisi: il primo, chiuso dal reintegro di Radu e dall'arrivo di Vavro, potrebbe accasarsi allo Wolverhampton, mentre il secondo è diviso tra Besiktas e Marsiglia anche se in mattinata ha svolto le visite mediche e raggiungerà i compagni in Veneto. Alessandro Rossi è in ritiro con i compagni ad Auronzo, ma è probabile che la società decida di mandarlo altrove a farsi le ossa. Per l'attaccante ci sono diverse offerte tra Serie B e Serie C, si valuterà insieme la pista più gradita nei prossimi giorni.

AURONZO GIORNO 3, L'ALLENAMENTO DEL MATTINO

AURONZO GIORNO 3, GRIGIONI E I PORTIERI

