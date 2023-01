DIRETTA - Calciomercato Lazio, Fares sblocca tutto. E Lotito su Sanabria...

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Per ora, a parte per Kamenovic allo Sparta Praga, quello della Lazio sembra un mercato di tanti rumors e pochi fatti. La pista Pellegrini, come anticipato in esclusiva dalla nostra redazione, rimane caldissima ma persistono i nodi intorno all'ingaggio e l'eventuale riscatto.

La pista Sanabria invece si ferma all'improvviso: Lotito infatti afferma di non averne mai parlato con Cairo. Anche per Bonazzoli sembra essersi fatta complicata, ma per l'attacco spunta un nuovo nome: si tratta di Ferran Jutglà, 23enne belga in forze al Bruges. Per la Primavera, come già anticipato dalla nostra redazione, si pensa a Simone Cesari, classe 2004 del Trastevere.

Per quanto riguarda le uscite, rimane ancora in stan-by la situazione Milinkovic (c'è silenzio sulla questione rinnovo) ma anche quella di Luis Alberto, per il quale la sensazione è che resti in biancoceleste almeno fino alla fine della stagione esattamente come il serbo. Arriva una pretendente anche per Momo Fares: nelle ultime ore il Bologna si è mostrato decisamente interessato all'algerino, ma ha avanzato una richiesta. L'indice di liquidità intanto non sembra più essere un problema, almeno quanto affermato da Lotito che rassicura i laziali di una ripartenza "col botto".