DIRETTA - Calciomercato Lazio, Lotito e la Juve trattano per Pellegrini. Sanabria si allontana

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Potrebbe essere oggi il giorno dell'ufficialità di Mamadou Balde. L'ala, fratello piccolo di Keita, si aggregherà alla Primavera di Sanderra. Intanto ai piani alti, Sarri continua a chiedere a gran voce il terzino sinistro e il nome preferito resta quello di Luca Pellegrini, come annunciato dalla nostra redazione. Ieri ci sono stati contatti tra la Lazio e la Juventus: se Lotito ha proposto un prestito, la dirigenza bianconera ha confermato il suo interesse per Milinkovic chiedendo una sorta di "prelazione". Sul fronte attacco, la Cremonese ha formulato la sua offerta per Bonazzoli, ma il patron biancoceleste ha comunque intenzione di sferrare il proprio attacco. Si fa più complicato il discorso per Sanabria che secondo Juric "Non è sul mercato".

Per quanto riguarda le uscite, oltre a quella di Kamenovic ormai allo Sparta Praga, si pensa anche ad una possibile partenza di Fares verso la Salernitana (proposto in scambio). Il Cadice conferma l'interesse per Luis Alberto ma per ora il club iberico non sembra riuscire ad arrivare alle cifre richieste da Lotito.