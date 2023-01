DIRETTA - Calciomercato Lazio, Lotito studia il piano per Fares. E in entrata...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - La finestra invernale di mercato è iniziata da diversi giorni, ma la Lazio ha certificato finora solo l’uscita di Kamenovic. Nessun movimento in entrata, eccetto in Primavera. C’è da piazzare Fares per sbloccare il fatidico indice di liquidità, Lotito si auspica che la strategia posta in essere per l’algerino porti qualche frutto e nel frattempo continua il lavoro per portare qualche innesto. Sanabria resta il pole per l’attacco, ma il Torino prima di lasciarlo andare deve capire cosa accadrà con Shomurodov. La pista Bonazzoli, invece, è piuttosto complicata. Per quanto riguarda il capitolo terzino, caldissimo è il nome di Pellegrini. Come anticipato dalla nostra redazione, il suo arrivo non è legato alla questione indice e qualche novità potrebbe esserci nei prossimi giorni.

