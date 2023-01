DIRETTA - Calciomercato Lazio, Luis Alberto e il caso che non esiste. E Bonazzoli...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Ancora nessun movimento ufficiale in casa Lazio in entrata, il calciomercato di gennaio si è aperto ma le mosse vanno ancora studiate con attenzione. A tenere banco è più che altro la situazione di Luis Alberto: Tare ha negato l'esistenza di un caso legato allo spagnolo, Immobile ha confermato il suo impegno al 100% con il gruppo. Resta l'interesse forte del Cadice sul giocatore, ma le pretese della Lazio sono alte e per ora non sembra esserci margine per l'uscita. In entrata le tentazioni sono Bonazzoli, per cui è stato proposto alla Salernitana lo scambio con Fares ma sembra senza successo, e Luca Pellegrini, per cui Lotito starebbe dialogando con la Juventus. Sono giorni interlocutori, gennaio è appena iniziato.