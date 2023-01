DIRETTA - Calciomercato Lazio, Sarri spinge per Bonazzoli. E sulle uscite...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Mancano dieci giorni al termine della sessione invernale di calciomercato. La pedina intorno a cui ruota tutto per adesso è Mohamed Fares: l'algerino è stato sondato da diversi club, un'eventuale cessione sbloccherebbe l'indice di liquidità. Sarri, dopo il giro interviste nella notte dell’Olimpico, ha visto Lotito. Dagli spogliatoi è transitato anche il ds Tare. Non ci sono stati vertici o colloqui approfonditi di mercato, ma è chiaro che da qui al 31 gennaio le riflessioni continueranno a vertere sulla necessità di acquistare un centravanti per allungare la panchina. Mau, in quel ruolo, non crede in Cancellieri, scavalcato anche da Romero. Felipe Anderson può adattarsi, anche se non è una punta pura e ha bisogno che il campo si allarghi. Soprattutto in casa, la Lazio ha bisogno di un riferimento offensivo. È stato proposto Sanabria, in possibile uscita dal Torino. Sarri, come anticipato anche dalla nostra redazione, punta Bonazzoli, anche perché ritiene possa muoversi anche da esterno d’attacco.

Per quanto riguarda il terzino, Luca Pellegrini rimane il preferito dell'allenatore, anche più di Valeri. Ma col trascorrere dei giorni, diminuiscono le possibilità di portarlo a Roma. Rimane un'incognita il futuro di Escalante: Ballardini sta valutando se lasciarlo partire verso la Spagna, su di lui ci sono Valladolid, Maiorca, Espanyol, Almeria e Cadice. I biancocelesti, infine, stanno per salutare un'altra pedina della Primavera: dopo l'addio di Morsa, nelle prossime ore Valerio Marinacci dovrebbe raggiungere la città di Cosenza.

