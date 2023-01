DIRETTA - Calciomercato Lazio, si punta tutto sull'attacco: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Mancano sei giorni e anche questa finenstra di calciomercato giungerà al termine. Per ora, le trattative in corso sembrano subire uno stallo e le operazioni concretizzate restano due, Kamenovic in prestito allo Sparta Praga e Marino alla Fidelis Andria, oltre a qualche innesto per la Primavera come Cesari e Balde. Ufficiale il trasferimento di Gonzalo Escalante al Cadice, l’accordo tra le parti è stato raggiunto e proprio poco fa è stata annunciata la realizzazione dell'operazione. Raul Moro invece, abbandonerà le "fere" ternane per approdare Real Oviedo. Chi è alla ricerca di un accordo col club biancoceleste è l'Inter, deciso a riscattare Acerbi: Federico Pastorello sta tentando di trovare una soluzione che soddisfi anche Claudio Lotito. Fares resta corteggiato da Bologna, Sion e Salernitana: quest'ultima ha espresso il suo interesse anche per Basic, sul quale avrebbe messo gli occhi anche la Cremonese.

Il mercato in entrata si sblocca solo con le uscite. Pellegrini resta il terzino sinistro preferito da Sarri, ma le poche ore di mercato mancanti e le condizioni di Immobile portano a pensare soprattutto al reparto d'attacco. Bonazzoli resta il preferito di Sarri, ma il calciatore non può partire prima di essere rimpiazzato. Stessa situazione per Sanabria, per cui il Torino vuole prima preoccuparsi di trovare un sostituto e poi lasciarlo andare. Tra gli altri nomi restano Mariano DIaz, Boye e Jutglà.