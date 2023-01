DIRETTA - Calciomercato Lazio, situazione in stand-by: tutte le possibili operazioni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

CALCIOMERCATO LAZIO - La sessione invernale è iniziata da pochi giorni e la situazione in casa Lazio è in stand-by. Dopo la partenza in prestito di Kamenovic si è mosso poco sia in entrata che in uscita. Il tema principale in casa biancoceleste è senza dubbio quello legato a Luis Alberto. Il Mago andaluso, che comunque è stato confermato da dirigenza e compagni al centro del gruppo e del progetto, piace e non poco al Cadice che ha messo nel mirino anche Luis Maximiano. Le richieste del club capitolino sono alte, e servirà uno sforzo economico importante della società spagnola per chiudere l'operazione. In caso di addio del 10, il preferito resta sempre Ivan Ilic del Verona. Per quanto riguarda gli acquisti, la Lazio cerca sempre un terzino sinistro di ruolo. Continuano i contatti con la Juventus per Luca Pellegrini, ma non sarà affatto semplice. Per il ruolo di vice Immobile, si continua a seguire Bonazzoli della Salernitana. C'è stata una frenata nelle scorse ore con la Cremonese che potrebbe riaprire la strada ai biancocelesti. Per arrivare all'attaccante scuola Inter bisogna però cambiare formula, visto che il club di Iervolino ha rifiutato lo scambio con Fares. Più difficile la pista che porta a Sanabria.