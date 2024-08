DIRETTA - Il mercato delle altre: Fiorentina, triplo colpo! Perez va al Porto

TUTTOmercatoWEB.com

AGGIORNAMENTO ORE 19:00 - Nehuen Perez lascia l'Udinese. Il difensore argentino è un nuovo giocatore del Porto, come informa la società portoghese sui propri canali ufficiali. La formula è quella del prestito oneroso da 4,1 milioni di euro con opzione di acquisto per ulteriori 13,3 milioni di euro.

AGGIORNAMENTO ORE 17:10 - Fiorentina scatenata. Vicini Bove, Cataldi ma anche Gosens che arriva dall'Union Berlino in prestito con obbligo di riscatto. Ufficiale anche Matias Augustin Moreno dal Club Atletico Belgrano. L'Udinese ha chiuso per Rui Modesto. Ancora problemi per la cessione di Osimhen in casa Napoli, Bennacer vicino all'addio al Milan: Marsiglia o Atletico Madrid per lui.

AGGIORNAMENTO ORE 15:40 - Frenata sul trasferimento di Osimhen in Arabia. Manca l'accordo tra il Napoli e l'Al Ahli che potrebbe puntare tutto su Toney. Intanto Bakker lascia l'Atalanta e va al Lille. Bennacer può salutare il Milan, su di lui Marsiglia e Atletico Madrid. La Roma ha chiuso per Manu Koné e Djalo attesi nella Capitale.

AGGIORNAMENTO ORE 15:00 - La Fiorentina chiude per Bove e Cataldi, entrambi con la formula del prestito con diritto di riscatto, e si chiama fuori dalla corsa a Folorunsho. Tentativo del Milan per Adrien Rabiot, ancora svincolato dopo l'esperienza alla Juventus. In chiusura la trattativa che porterà Osimhen all'Al Ahli. Al Napoli andranno oltre 80 milioni di euro. Gaetano vicino al ritorno a Cagliari, Gilmour a un passo dai ai partenopei. Svolgerà le visite mediche in Inghilterra. Il Monza vuole Bianco della Fiorentina, Amrabat raggiunge Mourinho al Fenerbahce.

CALCIOMERCATO - Il mercato a mezzanotte chiuderà i battenti. Queste sono le ultime ore per portare a termine quegli acquisti volti a rinforzare le proprie formazioni o a limare la completezza delle rose, ma anche per liberarsi di quegli esuberi ingombranti per questioni di liste o stipendi. Tra tutti il nome che più attira l'attenzione è quello di Victor Osimhen che, nonostante l'accordo tra Napoli e Al Ahli e i 40 milioni all'anno di stipendio, ha deciso per il momento di rifiutare la pista araba, in attesa di novità dal Chelsea. A Milano, invece, è arrivato Tammy Abraham che sta sostenendo le visite mediche con il Milan, dopo aver detto addio alla Roma che, invece, abbraccerà Saelemakers. Proprio i giallorossi, dopo aver dovuto rispedire indietro Danso (che non ha superato le visite mediche), stanno lavorando per rinforzare la propria difesa e sarebbero vicini alla chiusura per Djalo. Il centrale della Juve a breve potrebbe partire verso la Capitale, lasciando dopo poco più di 6 i bianconeri, attualmente impegnati in un testa a testa con il Chelsea per Sancho del Manchester United. Da monitorare la situazione legata a Kostic che piace all'estero e potrebbe partire anche a mercato finito. Per quel che concerne, invece, l'Inter l'acquisto di Palacios dovrebbe essere l'ultimo di questa sessione estiva. Si continua a guardare, invece, l'Atatalanta che, ceduto Bakker al Lille in prestito, riflette sull'ipotesi Raspadori.