DIRETTA - Il mercato delle altre: Napoli, è fatta per Okafor dal Milan

AGGIORNAMENTO ORE 19:40 - Il Napoli ha trovato il sostituto di Kvaratskhelia: è Okafor. L'attaccante arriva dal Milan in prestito oneroso con diritto di riscatto.

AGGIORNAMENTO ORE 19:00 - Milan scatenato! Con la cessione sempre più vicina di Bennacer al Marsiglia, i rossoneri stanno chiudendo per l'arrivo di Bondo dal Monza. il Como, invece, ha trovato l'accordo per Douvikas: affare da 13 milioni di euro.

AGGIORNAMENTO ORE 18:15 - Il Milan, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, avrebbe trovato l'accordo con la Fiorentina per il prestito con obbligo di riscatto per Riccardo Sottil, fissato intorno ai 10 milioni di euro. La Roma, invece, è vicina a Lucas Gourna-Douath del Salisburgo, dopo essersi assicurata Nelsson dal Galatasaray e di Salah-Eddine dal Twente.

AGGIORNAMENTO ORE 16:00 - Il Milan è sempre più vicino a Joao Felix. Il club rossonero ha trovato l'accordo con il Chelsea per un prestito secco a circa 2 milioni euro: il portoghese attende solo il via libera. Era stato fatto anche un tentativo per Krstovic del Lecce, respinto. Il Napoli invece ora si prepara ad affondare per Okafor.

AGGIORNAMENTO ORE 12:33 - Altro che immobile. Il Como è ancora attivissimo sul mercato e, dopo la cessione di Belotti al Benfica, ha trovato in Ragnar Ache il sostituto. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, i lariani hanno raggiunto un accordo con il Kaiserslautern per l'attaccante 26enne che arriverà per 10 milioni di euro. Il Milan, nel frattempo, ha avviato i contatti con il Marsiglia per la cessione di Ismael Bennacer.

AGGIORNAMENTO ORE 10:38 - L'Hellas Verona ha individuato il sostituto di Reda Belahyane, chiudendo in queste ore per il trasferimento di Antoine Bernede dal Losanna. Tutt'altro che chiuso, invece, il mercato dell'Atalanta che, dopo la notizia dell'infortunio di Scamacca, è tornata sul mercato mettendosi a caccia del potenziale sostituto: Okafor e Lucca i profili che piacciono di più, ma c'è anche Beto. Sorprese anche in casa Torino, dove è in chiusura l'arrivo di Biraghi dalla Fiorentina. La Roma, invece, dopo aver mollato Goglichidze, ha chiuso per Nelsson del Galatasaray.

CALCIOMERCATO - Il calciomercato sta per terminare, quest'ultimo giorno rischia di essere però uno dei più movimentati degli ultimi anni. Mentre la Lazio lavora sul fronte cessioni, con un piccolo spiraglio tenuto aperto per una nuova entrata, le altre sono ancora alla ricerca di rinforzi per completare le proprie rose. Tra le più attive c'è, come sempre, l'Atalanta. La Dea, dopo il blitz di ieri sera, ha definito il trasferimento di Posch dal Bologna, mettendo in rosa un ulteriore tassello per la retroguardia di Gasperini. L'austriaco dovrebbe essere l'ultimo acquisto per i bergamaschi nella sessione invernale, a meno di clamorose sorprese. Per quanto riguarda i falsinei, l'arrivo di Calabria dal Milan è stato forse il colpo più inaspettato, i rossoblù ora sono a caccia di un esterno, con Tchaouna della Lazio come uno dei profili più graditi, anche se non l'unico. Più complessa è la situazione del Cagliari, che ha bisogno di molti rinforzi, ma che fino a oggi non è ancora riuscito a piazzare il colpo tanto atteso da Nicola, dopo Elia Caprile. Dovrebbe aver concluso il proprio mercato il Como, società comunque da monitorare per la sua imprevedibilità sul mercato, mentre l'Empoli cerca un attaccante tra Shomurodov e Kouame.

La Fiorentina è tra le squadre più attive nel mercato di gennaio, in mattinata sono attesi gli annunci ufficiali di Zaniolo e Ndour, da capire se chiuderanno il mercato in entrata della Viola o se ci sarà spazio anche per l'ingresso di Fagioli. Il Genoa sta cercando una sistemazione per Balotelli, mentre è in chiusura l'affare che porterà Cuenca in rossoblù. Ufficializzato Zalewski e chiuso il colpo Sucic per l'estate, l'Inter non dovrebbe far più nulla sul mercato, con la squadra di Inzaghi che è stata quasi spettatrice interessata nell'ultimo mese. Per quanto riguarda la Juve, l'arrivo di Kelly dal Newcastle dovrebbe chiudere il mercato dei bianconeri, al lavoro solo per l'uscita di Fagioli, diviso tra Fiorentina e Marsiglia. Il Lecce ha chiuso per l'arrivo di N'Dri e non dovrebbe far altro. Attenzione al Milan che, dopo Walker e Gimenez, non avrebbe ancora mollato la pista Joao Felix del Chelsea. Il Monza cerca un attaccante, con Vlahovic dell'Atalanta che sembra essere l'indiziato numero uno. Al lavoro da Castelvolturno è la dirigenza del Napoli che, mentre tiene in bilico la permanenza di Ngonge, è a caccia anche del sostituto di Kvara con Saint-Maximin che sembrerebbe essere il profilo più raggiungibile, ma non sono esclusi cambi repentini di fronte. Immobile è il Parma, mentre la Roma tratta con l'Empoli il trasferimento di Goglichidze. Vanoli, fronte Torino, attende un attaccante dopo gli arrivi di Elmas e Casadei, con Arnautovic che è un nome da seguire. Non ci si aspetta nulla dall'Udinese, mentre il Venezia potrebbe tentare il colpo Balotelli dal Genoa, dopo la cessione di Pohjanpalo al Palermo. Infine, si guarda intorno il Verona che dovrà cercare un centrocampista dopo la cessione di Belahyane alla Lazio, ma anche un centrale e un terzino sinistro.