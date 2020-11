DIRETTA - Italia - Estonia 4-0: Orsolini firma il poker dal dischetto

Amichevole internazionale

Mercoledì 11 novembre 2020, ore 20:45

Stadio Artemio Franchi di Firenze

FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-3-3) Sirigu; Di Lorenzo, D'Ambrosio, Bastoni, Emerson Palmieri; Gagliardini, Tonali, Soriano; Bernardeschi, Lasagna, Grifo. All. Evani. A disp: Cragno, Meret, Locatelli, Orsolini, Jorginho, Calabria, Ferrari, Pellegrini Luca, Pessina, Pellegri, Bonucci, El Shaarawy.

ESTONIA (4-2-3-1) Meerits, Teniste, Baranov, Mets, Pikk; Ainsalu, Soomets; Liivak, Miller; Marin; Sappinen. All. Voolaid. Ad disp: Hein, Igonen, Kuusk, Tamm, Jarvelaid, Tur, Tnjov, Anier, Sorga, Lilander, Lepik, Sinyavskiy.

ARBITRO: Obrenovic (Slovenia)

GUARDALINEE: Kasapovic e Gabrovec (Slovenia)

QUARTO UOMO: Pasqua (Italia)

90' - Il quarto uomo segnala 3 minuti di recupero

85' - GOL DELL'ITALIA! Orsolini si procura e mette a segno il calcio di rigore che vale il 4-0 per gli Azzurri

79' - Due sostituzioni per l'Italia: dentro Calabria ed El Shaarawy, fuori D'Ambrosio e Grifo

78' - Cambia ancora Voolaid. Entra Jarvelaid al posto di Pikk

75' - GOL DELL'ITALIA! Grifo trasforma il calcio di rigore

74' - Serpentina di Gagliardini che entra in area e viene atterrato da un avversario. Sarà calcio di rigore per l'Italia

70' - Tripla sostituzione per gli Azzurri: Luca Pellegrini, Pellegri e Orsolini prendono il posto di Emerson Palmieri, Lasagna e Bernardeschi

70' - Tentativo di Grifo che rientra sul destro e calcia sul secondo palo. Tiro deviato che termina in corner

63' - Dai e vai tra Emerson Palmieri e Grifo. Il terzino del Chelsea non trova la porta da ottima posizione

58' - Altri due cambi per l'Estonia: entrano Sorga e Lepik per Miller e Sappinen

55' - Soriano raccoglie una ribattuta e calcia da fuori area. Conclusione deviata che termina alta non di molto

45' - Un cambio per l'Italia: dentro Pessina al posto di Tonali. Tripla sostituzione per l'Estonia: out Ainsalu, Teniste e Marin, dentro Tnjov, Lilander e Tur

45'- Inizia il secondo tempo

SECONDO TEMPO

45' - Senza recupero, l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Fine primo tempo

39' - Suggerimento di Emerson Palmieri che trova Gagliardini in area di rigore. Il cross del centrocampista dell'Inter termina direttamente sul fondo

31' - Di Lorenzo va vicino al 3-0 con una zampata su calcio d'angolo. Palla che esce fuori, non di molto

27' - GOL DELL'ITALIA! Grande azione personale di Bernardeschi che converge sul sinistro e scarica un bel sinistro in porta

21' - Bel cross di Bernardeschi dalla destra. Palla che sfila per tutta l'area di rigore senza trovare una deviazione vincente

18' - Il primo ammonito della gara è D'Ambrosio che, con un fallo di mano, ferma l'azione di Sappinen

14' - GOL DELL'ITALIA! Sponda di Lasagna e destro dalla distanza di Grifo che batte Meerits. Palla che bacia il palo ed entra in rete

8' - La prima conclusione nello specchio della porta è di Bernardeschi che, dalla distanza, non impensierisce Meerits

5' - Partita abbastanza bloccata nei primi minuti di gioco. Fase di studio per le due squadre

1' - Inizia il match, primo possesso per la squadra ospite

PRIMO TEMPO

Gentili lettori de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Edoardo Zeno, che vi dà il benvenuto alla diretta testuale di Italia - Estonia, amichevole internazionale per gli Azzurri. Molte assenze per l'Italia che dovrà fare a meno anche del ct Roberto Mancini, risultato positivo al Covid-19.