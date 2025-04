DIRETTA - Lazio Women - Napoli 2-1, primo cambio per Grassadonia: fuori Visentin

Serie A eBay | 7ª Giornata Poule Salvezza

Venerdì 18 aprile 2025, ore 20:45

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO WOMEN - NAPOLI 2-1: 2' Piemonte (L), 41' Goldoni (L), 50' Di Giammarino (N)

LAZIO (4-3-3): Cetinja; Cafferata, Mancuso, Eriksen, Oliviero; Goldoni, Yang, Simonetti; Visentin (59' Baltrip Reyes), Le Bihan, Piemonte. A disp.: Karresmaa, Kajan, Connolly, Martinovic, Benoit, Castiello, Pizzi, Scaramuzzi. All.: Gianluca Grassadonia

NAPOLI (3-4-3): Bacic; Santoro, Breitner (46' Giordano), Pettenuzzo; Pellinghelli, Langella, Di Giammarino (59' Bellucci), Sciabica; Andrup, Kullashi, Moretti. A disp.: Beretta, Lundorf, Sandvej, Sliskovic, Di Marino, Novellino, Jelcic, Muth, Holme, Gianfico. All.: David Sassarini

Arbitro: Nicolò Dorillo (sez. Torino); Assistenti: Matteo Gentile - Salvatore Nicosia; IV ufficiale: Tommaso Bassetti

Ammonite: //

SECONDO TEMPO

64' Eriksen si rifugia in rimessa laterale, rimane in pressione alta in Napoli.

61' Occasione che sfuma per la Lazio, conclusione troppo larga di Piemonte che non centra la porta.

59' Primo cambio per Grassadonia: fuori Visentin, dentro Reyes.

59' Sostituzione Napoli: fuori Di Giammarino, dentro Bellucci.

56' Pressione continua del Napoli, che alla ripresa è entrata in campo con un piglio differente. Un'altra grandissima occasione per le partenopee con Kullashi che però non è riuscita a inquadrare.

52' Angolo per la Lazio: dalla bandierina va Simonetti all'indietro per Le Bihan, scambia ancora con la numero 20 che prova la conclusione ma guadagna solo un corner.

50' Gol del Napoli! Di Giammarino al volo di prima la mette dove Cetinja non può arrivare, si riapre la sfida al Fersini.

48' Grandissima occasione per il Napoli, la parata di Cetinja sul tiro di Pettenuzzo.

46' Primo cambio per il Napoli: fuori Breitner, dentro Giordano.

46' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo.

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio: termina il primo tempo.

45'+1' Kullashi su punizione, cross in area ma colpisce il palo. La palla resta in gioco, ci riprova il Napoli ma Cetinja respinge e lascia inviolata la porta.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: concesso 1' di recupero.

45' Primo calcio d'angolo del match per il Napoli che gioca corto, Di Giammarino cerca spazio per un cross ma non lo trova ed è costretta a tornare indietro.

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Arriva il raddoppio della Lazio, segna di testa Goldoni.

29' Primo flash del Napoli che prova a insidiare Cetinja, ma la palla finisce sopra la traversa.

24' Fiammata di Piemonte, il pallone è uscito di pochissimo. Si salva ancora il Napoli.

23' Lazio di nuovo in zona d'attacco, Simonetti va al tiro ma non centra lo specchio della porta.

20' Resta a terra Cafferata dopo un contrasto di gioco, necessario l'intervento dello staff medico biancoceleste. La numero 77 esce momentaneamente dal campo per le cure, poi rientra e riprende il gioco.

18' Altro angolo per la Lazio, dalla bandierina va Le Bihan. Cross sul primo palo, chiude bene Moretti.

16' Il Napoli riesce a interrompere le azioni delle biancocelesti, ma fatica a ripartire e a liberarsi dalla pressione delle padrone di casa.

15' Altra conclusione di Le Bihan sugli sviluppi di un calcio di punizione, Bacic ci mette i guantoni.

14' Visentin cerca l'inserimento in verticale di Le Bihan, c'è la chiusura provvidenziale di Pellinghelli.

10' Calcio di punizione per il Napoli, Kullashi ha subito fallo da Yang.

9' Sciabica cerca un filtrante, Cafferata ci mette il piede e concede una rimessa laterale.

7' Santoro prova a guadagnare un po' di campo, lancio in verticale ma c'è la chiusura di Eriksen che riconquista palla e fa ripartire le biancocelesti.

4' Goldoni guadagna un calcio d'angolo, è il primo del match. Dalla bandierina Le Bihan per Simonetti che scarica per Cafferata, poi il cross in area. Visentin prova la conclusione, ma la palla finisce di poco al lato della porta.

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Lazio in vantaggio, Simonetti per Piemonte che salta l'avversaria e la infila alle spalle di Bacic.

1' Il primo possesso è per la Lazio, manovra subito Simonetti sull'out di destra.

1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida!

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio Women - Napoli, gara valida per la settima giornata della poule salvezza. Appuntamento col calcio d'inizio alle 19:30.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE