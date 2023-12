DIRETTA - Lazio Women-Pavia 0-0, duplice fischio: termina il primo tempo

Serie B Femminile | 11ª giornata

Domenica 17 dicembre 2023, ore 11:00

Stadio Marcello Martoni, Monterosi (VT)

LAZIO WOMEN-PAVIA 0-0

LAZIO WOMEN (4-3-1-2) - Guidi; Pittaccio, Mancuso, Baltrip Reyes, Gothberg; Castiello, Eriksen, Colombo; Moraca; Popadinova, Gomes. A disp.: Fierro, Pezzotti, Ferrandi, Palombi, Kuenrath, Falloni, Giuliano, Proietti, Visentin. All.: Gianluca Grassadonia

PAVIA (4-3-1-2) - Migliazza; Crevacore, Dubini, Asamoah, Grumelli; Zecchino, Zella, D’ugo; Accoliti, Longoni, Codeca. A disp.: Terni, Zangrandi, Lepera, Cavicchia, Tugnoli, Lattanzio, Contena, Cozzani, Avallone. All.: Roberto Salterio

Arbitro: Alessio Amadei (sez. Terni)

Assistenti Mauro Ottobretti - Francesco Foglietta

Ammonite: 8' Crevacore (P)

Espulse: //

PRIMO TEMPO

45' Duplice fischio: termina il primo tempo senza recupero.

43' Sinistro di Moraca, ben indirizzato, ma Migliazza si distende e dice di no.

30' Calcio di punizione per il Pavia che si riversa in area della Lazio. Zella calcia e la mette sul secondo palo, Gomes la intercetta, la mette terra e fa ripartire la sua squadra.

28' Grande occasione per le biancocelesti, Gothberg per Gomes che in area di rigore la colpisce di testa. Il tiro però è impreciso e non trova la porta.

27' Colombo dalla bandierina, Gothberg la intercetta e prova il tiro. Viene chiusa dalla difesa avversaria.

26' Resta a terra Gomes, ma l'arbitro lascia giocare. La Lazio poi guadagna un corner con Popadinova.

24' Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Eriksen tenta la conclusione ma non trova lo specchio della porta.

20' Fiammata offensiva di Moraca che cerca di rimediare al rigore sbagliato, tenta la conclusione ma non trova la porta.

14' Se ne va Popadinova, servita da Moraca, ma viene bloccata da Crevacore. Le biancocelesti guadagnano una rimessa laterale.

9' Dagli undici metri si presenta Moraca che però non riesce a spiazzare Migliazza, il rigore viene parato.

8' Calcio di rigore per la Lazio: Popadinova viene atterrata in area da Crevacore. L'arbitro estrae anche il primo giallo del match per l'avversaria.

6' Primo flash della Lazio con il capitano Antonietta Castiello che tenta la conclusione, ma non trova la porta.

4' Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Moraca tenta il dribbling in area ma viene murata dal Pavia che allontana il pericolo.

1' Primo calcio d'angolo del match è per la Lazio. Moraca dalla bandierina che calcia e il pallone resta in area, ma poi viene spazzato via dalle avversarie.

1' Fischia l'arbitro: inizia Lazio Women-Pavia

AGGIORNAMENTO ORE 11:11 - Prima del calcio d'inizio le squadre si sono riunite al centro del campo per osservare un minuto di silenzio in ricordo di Juliano

L'undicesima giornata di Serie B Femminile sarà l'ultima di questo 2023, il campionato tornerà a Gennaio dopo le vacanze di Natale. La Lazio Women affronterà alle 11 il Pavia, eccezionalmente si giocherà al Martoni di Monterosi vista la contemporaneità con la Primavera. Grassadonia punta a chiudere l'anno solare in bellezza, conquistare i tre punti significherebbe confermarsi in vetta e allungare il passo dalle inseguitrici, Parma e Cesena attualmente a -2. Non ci sarà Goldoni, ai box per un infortunio alla caviglia.