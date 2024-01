DIRETTA - Lazio Women-Ravenna 2-0, Gothberg sfiora il tris

Serie B Femminile | 14ª giornata

Domenica 21 gennaio 2024, ore 14:30

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO WOMEN-RAVENNA 1-0: 20' Popadinova (L), 22' Moraca (L)

LAZIO WOMEN (4-3-1-2): Guidi; Pittaccio, Mancuso, Falloni, Gothberg; Castiello, Eriksen, Adami; Moraca; Gomes, Popadinova. A disp.: Fierro, Natalucci, Palombi, Kuenrath, Colombo, Varriale, Giuliano, Proietti, Visentin. All.: Gianluca Grassadonia

RAVENNA (4-3-1-2): Martinoli; Croin, Tugnoli, Greppi, Mele; Puntoni, Petralia, Fancellu; Georgiou; De Matteis, Lattanzio. A disp.: Pignagnoli, Quercioli, Tengattini, Campi, Ventura, Papaleo, Costantini, Catalano, Diversi. All.: Elena proseripio Marchetti

Arbitro: Francesco Comito (sez. Messina); assistenti: Stefano Allievi e Gregorio Maria Galieni

Ammonite: //

Espulse: //

PRIMO TEMPO

43' Occasione per il Ravenna, una punizione potente di Lattanzio che calcia direttamente in porta. Guidi interviene facilmente e fa sua la sfera.

39' Lazio in costante proiezione offensiva, ancora un'occasione con Adami che la mette al centro ma Martinoli respinge senza paura.

38' Altro corner per la biancocelesti, dalla bandierina Moraca che calcia sul primo palo. Si fa vedere Adami, ma non trova lo specchio della porta.

37' Gomes in profondità per Popadinova, la bulgara cade a ridosso dell'area piccola ma per l'arbitro non c'è il fallo e lascia giocare.

34' Subisce un colpo all'addome Martinoli in uno scontro con Gomes in area di rigore, finisce a terra e l'arbitro richiede l'intervento dello staff sanitario. Dopo qualche minuto l'estremo difensore si rialza e riprende la gara.

33' Moraca in avanti, cambia tutto all'indirizzo di Popadinova. Si fa vedere Gomes che tenta la conclusione, ma non trova lo specchio della porta.

28' Altra occasione per la squadra di Grassadonia! Gothberg, completamente sola, tenta la conclusione, ma Martinoli ci mette il piede e salva ancora il Ravenna. La palla finisce in corner.

25' Moraca salta due avversarie, va in profondità per Popadinova che trova ancora la compagna. L'attaccante riesce a liberarsi dalle pressioni avversarie e serve Adami, ma per un suo errore si interrompe l'azione.

22' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Moraca non fallisce dal dischetto, gela Martinoli e sigla la rete del raddoppio. È la settima per lei in questa stagione

21' Moraca atterrata in area di rigore da Mele, fischia l'arbitro: è calcio di rigore in favore delle biancocelesti.

20' GOOOOOOOOOOOOOOL! La sblocca Popadinova, quarto gol per l'attaccante che riesce a sfruttare perfettamente il suggerimento di Eriksen. La bulgara l'ha messa all'angolino, imprendibile per Martinoli.

18' Gothberg in profondità per Popadinova che crossa al centro, ma libera bene la difesa del Ravenna.

14' Occasione sprecata per la Lazio con Popadinova che in area di rigore cerca di saltare Martinoli, ma viene chiusa da Greppi. La palla finisce in angolo.

7' Buono il suggerimento di Falloni per Moraca, ma si alza la bandierina: l'attaccante era in fuorigioco.

6' Cross al centro per Lattanzio che tenta la conclusione, intervento facile per Guidi che blocca la sfera.

4' Primo calcio d'angolo per match è per le biancocelesti, Adami dalla bandierina. Passaggio corto per Moraca che scambia ancora con la centrocampista, servita poi Gomes che calcia ma non trova lo specchio della porta.

1' Inizia subito forte la Lazio con un'azione promettente di Popadinova, ma Martinoli no si fa sorprendere.

1' Fischia l'arbitro: inizia il match al Fersini!

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio Women-Ravenna. Prima sfida del 2024 in casa per le biancocelesti che, in questa quattordicesima giornata di Serie B, sono pronte a sfidare il Ravenna. L'appuntamento sul campo del Fersini è alle 14:30 col calcio d'inizio.