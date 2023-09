DIRETTA - Macedonia del Nord 0-1 Italia | Immobile sblocca la partita!

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Qualificazioni Euro2024 | Gruppo C

Sabato 9 settembre 2023, ore 20.45

National Arena Todor Proesk, Skopje

MACEDONIA DEL NORD 0-0 ITALIA

FORMAZIONI UFFICIALI

MACEDONIA DEL NORD (4-2-3-1): Dimitrievski; Manev, Musliu, Zajkov, Alioski; Ashkovski, Bardhi; Elezi, Atanasov, Elmas; Miovski.

A disp.: Aleksovski, Shiskovski, Iljazovski, Ademi, Trajkovski, Doriev, Serafimov, Dav.Babunski, Alimi, M.Ristovski, Dimoski, Nestorovski.

All: Milevski

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini (57' Scalvini), Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Politano (45' Zaniolo), Immobile, Zaccagni.

A disp.: Vicario, Meret, Biraghi, Locatelli, Romagnoli, Retegui, Raspadori, Gnonto, Darmian, Scalvini, Frattesi, Zaniolo

All: Spalletti.

Arbitro: Letexier; Assistenti: Zakrani - Rahmouni; Quarto uomo: Dechepy; Var: Brisard; A.Var: Wattellier

Ammoniti: 70' Dimarco (I), 75' Tonali (I)

Espulsi:

SECONDO TEMPO

75' Ammonito anche per Tonali che rimedia a un errore di Donnarumma, trattenendo Dimoski al limite dell'area.

70' Giallo per Dimarco per un fallo da dietro su Elezi.

67' Elmas sfiora il gol del pareggio! Il centrocampista macedone riceve al limite, cerca la conclusione a giro, che sfiora il palo alla destra di Donnarumma.

58' Cambio forzato per l'Italia: fuori Mancini per un problema all'adduttore, dentro Scalvini.

47' GOOOOOOOOOOL IMMOBILEEEEEEEE! L'Italia passa in vantaggio con il suo capitano! Il bomber della Lazio corregge in rete la traversa colpita da Barella.

45' Primo cambio per Spalletti: fuori Politano, dentro Zaniolo.

45' Comincia il secondo tempo!

PRIMO TEMPO

45'+3' Termina il primo tempo. Italia più pericolosa, ma che non riesce a trovare la rete del vantaggio.

45' Saranno 3' di recupero.

40' Italia vicina al vantaggio! Ottima triangolazione sulla destra tra Immobile, Zaccagni e Dimarco. L'attaccante della Lazio riceve sul fondo, appoggi a rimorchio per Politano che calcia di prima, ma trova un muro decisivo di Aliovski. Risultato che resta sullo 0-0, ma che occasione per gli azzurri.

38' Ci riprova la Macedonia. Elmas parte dalla sinistra, si accentra e calcia verso la porta, ma trova un attento Donnarumma che blocca la conclusione sul primo palo.

22' Ancora Cristante vicino al gol! Corner sul primo palo di Dimarco, il giocatore della Roma gira con il destro e sul primo palo Dimitrievski nega la rete con un grandissimo intervento.

21' Palo di Tonali! Barella lo lancia in verticale, il centrocampista del Newcastle a tu per tu con Dimitrievski calcia di piatto, colpendo in pieno il primo palo.

18' La Macedonia grazia l'Italia! Politano perde un pallone pericoloso sulla destra, Aliovski scatta in contropiede e trova sul secondo palo Miovski che, con la testa, sfiora la porta di Donnarumma. I padroni di casa si divorano una grande occasione.

15' Ancora pericolosi gli azzurri. Corner di Dimarco a cercare Cristante: ottimo terzo tempo del centrocampista che schiaccia la sfera sul secondo palo, ma non inquadra la porta.

14' Grandissima occasione per l'Italia. Zaccagni serve Dimarco al limite: triangolazione con Barella che lo manda davanti al portiere, il terzino dell'Inter decide però di cercare l'uomo al centro, invece di concludere. Azzurri pericolosi.

10' Cross insidioso dalla sinistra di Dimarco a cercare Immobile: la palla per è troppo sul portiere.

3' Gol annullato all'Italia. Di Lorenzo pesca Barella al centro dell'area che, con un conclusione in diagonale, batte Dimitrievski: ma è tutto fermo per fuorigioco.

1' Fischia Letexier: inizia la partita!

AGGIORNAMENTO 20.40 - E' il momento degli inni nazionali.

AGGIORNAMENTO 20.35 - Partiranno titolari Immobile (capitano) e Zaccagni, mentre partirà dalla panchina Romagnoli. In tribuna, invece, Casale e Provedel.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Niccolò Di Leo e benvenuti alla diretta scritta di Macedonia del Nord - Italia. C'è aria di novità a Skopje. Questa sera, infatti, Luciano Spalletti farà il suo esordio da commissario tecnico della Nazionale Italiana, ma non solo. Il fischio d'inizio dell'arbitro Letexier darà il via alla prima partita da capitano per Ciro Immobile, pronto ad affrontare una nuova importante esperienza con la maglia azzurra. Sarà tempo di novità, ma anche di rivincita. A più di un anno di distanza, infatti, l'Italia affronterà nuovamente quella macedone, dopo la tragica sconfitta di marzo 2022, che costò alla squadra di Mancini la qualificazione al Mondiale. Oggi cambierà la competizione e, questa è la speranza, anche il risultato: con l'obiettivo di risalire il Girone C in cui la squadra di Spalletti si trova in terza posizione.