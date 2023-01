DIRETTA MESSA VIALLI - L'arrivo di colleghi ed amici: presenti Mancini e Immobile - FOTO & VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 17.20 - Riccardo Ferri presente all'evento ricorda così Vialli: "Il suo carisma e la sua personalità sono state sottolineate più volte. La qualità da calciatore è che era uno di quegli attaccanti difficili da marcare, che ti toglievano il sonno alla vigilia. Io marcavo Mancini e Bergomi marcava Vialli. Non ti dava punti di riferimento, si muoveva tantissimo, capace tecnicamente e fisicamente. Aveva una grande professionalità. Abbiamo forse detto tutto su di lui. Mi aspettavo questa ondata di affetto, chi non ha avuto il piacere di conoscerlo sarà rimasto sorpreso di tutto questo calore. C'è rammarico di non averglielo detto in vita. Sarebbe bello intitolare gli stadi a persone che rappresentano qualcosa di significativo e lui era uno di questi". QUI PER IL VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 17.19 - Roberto Mancini è arrivato in chiesa. Il ct azzurro è da sempre legato da una profondissima amicizia con Vialli. Presente alla cerimonia anche Ciro Immobile.

AGGIORNAMENTO ORE 17.02 - La Chiesa è pronta per ospitare la cerimonia. Davanti all'altare la foto di Vialli sorridente, tanti fuori e la maglia numero 9. QUI PER IL VIDEO

Oggi alle 17.30 presso la chiesa Santa Teresa di Gesù a Roma, si terrà una messa in suffragio voluta dalla Figc per ricordare Gianluca Vialli. Alla messa saranno presenti il presidente della Figc Gabriele Gravina, il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi e il presidente del Coni Giovanni Malagò. Lunedì 9 gennaio si era già tenuta una messa alla parrocchia Cristo Re di Cremona, la sua città. I funerali invece si sono svolti in forma privata a Londra.