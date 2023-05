Diritti tv, De Siervo: “Esclusive e co-esclusive, il chiaro non sarà un tabù”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lega ha approvato all’unanimità il bando per i diritti tv del campionato per il prossimo quinquennio. Dopo le parole del presidente Casini, sono arrivate anche quelle dell’amministratore delegato che, in conferenza stampa, ha spiegato nel dettaglio tutti i pacchetti previsti relativamente alla trasmissione delle gare a partire dalla prossima stagione. Queste le parole di Luigi De Siervo: “Otto pacchetti diversi, un bando matrioska con tre configurazioni differenti. Da questo punto di vista troverete anche alcune anticipazioni, alcune configurazioni per cui ci sarà una condivisione piena di 10 gare, una co-esclusiva piena con 5 gare ciascuna. Un piano simile con 9 gare condivise e una da sola che può essere trasmessa anche in chiaro, possono competere anche Mediaset, Rai e Discovery e chi vorrà. Il chiaro non è più un tabù”

ESCLUSIVE - “Sono previste diverse opzioni: su 38 giornate possono essercene tre concesse integralmente ad un unico operatore, altre 35 divise tra due operatori. Poi un’ipotesi con 7+3, ma anche modelli più accattivanti che spingono più sull’esclusiva, come 8 gare in esclusiva e 2 in esclusiva a un altro operatore. Ci sarà anche un pacchetto da 9+1, ma solo per tre anni, che rappresenta una forma di commercializzazione che pensavo potesse portare a incassare più risorse. C’è anche il pacchetto attuale, 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva”

NOVITÀ - “La grande novità è che cresce la quantità e la qualità del contenuto: arricchire il giorno gara, anche quello pre-gara. Girare sul pullman, sul campo (analisi campo pre partita), coinvolgimento molto più significativo”

