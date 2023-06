Diritti tv, i ricavi dei club di Serie A: Lazio batte Roma per 2 milioni di euro

Fonte: tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Calcio e Finanza di oggi riporta la ripartizione dei proventi da diritti tv per la Serie A relativa alla stagione 2022/23, che viene effettuata sulla base di criteri precisi imposti dalla Legge Melandri (revisionata poi dalla riforma Lotti). La divisione è effettuata con questi criteri:

50% in parti uguali;

20% in base al bacino d’utenza;

30% in base ai risultati sportivi.

Di conseguenza, partendo da un totale di 1,018 miliardi di euro netti, la suddivisione vede l'Inter 'capolista' a 87 milioni per quanto riguarda la stagione 2022/23, seguita da Napoli, Milan e Juventus (80. 80 e 78). Poi Lazio e Roma (70 e 68), Fiorentina e Atalanta (55), Torino, Bologna, Udinese, Sampdoria, Sassuolo, Lecce, Monza, Hellas Verona, Salernitana, Empoli, Spezia e, fanalino di coda, la Cremonese. I grigiorossi hanno avuto 29 milioni di ricavi dai diritti tv dopo il ritorno in Serie A.