Diritti tv, la Lega Serie A fa chiarezza: il comunicato ufficiale

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Si è tenuta in mattinata a Milano l’assemblea di Lega Serie A per discutere tra gli altri temi, anche dei diritti tv. In merito, per fare chiarezza, la stessa Lega ha diramato un comunicato ufficiale per fare il punto della situazione. Questo quanto si legge: “In esito alla fase di ricezione delle buste relative agli inviti a presentare offerte per i diritti audiovisivi per il campionato di Serie A (ciclo 2024/2029), la Lega Serie A comunica di aver ricevuto offerte per i diversi pacchetti da parte di 3 broadcaster.

L'Assemblea della Lega Serie A, come previsto dal bando e come già avvenuto per i passati cicli, ha deliberato all'unanimità di non accettare alcuna delle offerte e di dar corso a una fase di trattative private, che si terranno il prossimo 26 giugno. Qualora tali trattative private non andassero a buon fine, la Lega Serie A procederà, nell'Assemblea del 27 giugno, all'apertura delle offerte ricevute da parte di 6 soggetti nell'ambito dell'invito a presentare proposte per la commercializzazione e distribuzione del canale Serie A, cui seguirà una fase di trattativa con gli stessi 6 soggetti. L'Assemblea ha inoltre approvato, sempre all'unanimità, l'invito ad offrire per i diritti audiovisivi della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana per il triennio 2024/2027”

