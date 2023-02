Diritti tv, stop alla proroga: il Senato sopprime l'emendamento

TUTTOmercatoWEB.com

Batosta per il presidente della Lazio e Senatore, Claudio Lotito. L’Aula del Senato ha approvato l’emendamento del Governo che sopprime, all’articolo 16 del Dl milleproroghe, la possibilità di estendere fino a 5 anni la durata dei contratti per i diritti tv in corso per gli eventi sportivi (tra cui quelli del calcio con Sky e DAZN). L'emendamento era stato inizialmente proposto da Lotito e poi approvato nelle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio del Senato per poter far mantenere i propri diritti a Sky e Dazn fino al 2025/2026. Così come riporta Calcio e Finanza, l’emendamento per sopprimere la possibilità di estendere la durata dei diritti tv è passato con 158 sì, 3 no e 3 astensioni ed è stata approvata contestualmente ad una parte di emendamento a prima firma Alessandra Maiorino (M5S) di identico contenuto.