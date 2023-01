Disservizi DAZN, Casini: "La piattaforma sposterà una centrale organizzativa"

Fonte: Ansa

DAZN risarcirà gli utenti per i disservizi durante Inter - Napoli. Questo è stato deciso dopo l'incontro nel pomeriggio tra i vertici dello sport italiano e la delegazione della piattaforma. Al termine del meeting il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha dichiarato: "Incontro utile e fruttuoso. DAZN ha confermato ulteriori impegni per migliorare il servizio e sposterà in Italia una centrale organizzativa del network per una risposta sempre più immediata a qualsiasi tipo di problema. Saranno indennizzati gli utenti del malfunzionamento come prevede la delibera Agcom. La Lega è parte lesa di questa vicenda, per questo siamo grati al Governo del sostegno e del pronto intervento. Abbiamo chiesto la massima risposta e abbiamo ricevuto importanti rassicurazioni".