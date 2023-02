Don Luigi Ciotti: "Ai giovani il diritto alla fragilità. Legalità? Strumento, non scopo" - FOTO&VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ci sono voluti quattro saloni del Multisala, a Genzano, per accogliere centinaia di giovani, scout, suore e cittadini venuti ad ascoltare Don Luigi Ciotti. Un dialogo sulla legalità nella giornata dedicata a Don Bosco. Tanti i temi, tante le domande. E dal fondatore di Libera l'invito a non abbassare la guardia: prestare più attenzione ai giovani per evitare che si ripetano episodi di violenza e drammi a cui assistiamo quotidianamente. "Oggi gli adolescenti chiedono il diritto alla fragilità. Anche la politica deve intervenire in questa direzione, per andare incontro ai dubbi, agli interrogativi che i nostri ragazzi manifestano", ha spiegato l'ispiratore del Gruppo Abele.

Il pensiero di Don Ciotti è stato poi ben espresso anche nel corso dell'intervista al TGRLazio: "Dobbiamo fare in modo che la legalità non diventi un idolo. È un fattore importante per la crescita umana, sviluppo sociale, ma bisogna fare in modo che si traduca nella quotidianità dei nostri percorsi. C'è bisogno di educarci al rispetto delle regole, ma per fare questo è necessario che ci assumiano la nostra parte di responsabilità. Don Bosco diceva di essere bravi cristiani e buoni cittadini. Noi dobbiamo cercare di saldare proprio la terra con il cielo, impegnarci a costruire una cittadinanza vera. La legalità non è l'obiettivo, ma lo strumento per raggiungere un altro scopo che si chiama giustizia, sociale e ambientale. E non c'è legalità senza uguaglianza".

Infine, sulla criminalità giovanile: "Stiamo passando da un'adolescenza ribelle a una che vive un momento di fragilità, di estrema paura. È significativo vedere, nelle manifestazioni degli ultimi tempi, dei giovani con cartelli che denunciano la propria fragilità, la loro paura, la loro difficoltà nell'affrontare i percorsi della vita. Vogliono difendere il loro diritto alla fragilità. E noi dobbiamo cogliere questo segnale".

