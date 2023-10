Donnarumma, l'attacco di Papin: "Certe volte fa delle ca**te incredibili"

Fonte: Tuttomercatoweb.com

L'ex attaccante fra le tante di Olympique Marsiglia e Milan, Jean-Pierre Papin, è intervenuto sul palco del 'Festival dello Sport' di Trento. Queste le sue principali dichiarazioni: "Il PSG ha preso un bravo allenatore come Luis Enrique. Il problema per i rossoneri è bloccare Mbappé perché resta il più forte di tutti. Serve una partita perfetta come quella che ha fatto il Newcastle contro di loro. Kylian è un killer, può fare la differenza in un istante. Rafael Leao è altrettanto capace ma da questo punto di vista è meno continuo nell’essere decisivo rispetto a Mbappé. Mi aspetto comunque una partita equilibrata. Mbappé deve vincere il Pallone d’Oro, il problema per lui è che non basta fare grandi cose nel campionato francese. Donnarumma per me è uno dei migliori portieri in Europa. Non so perché in alcune partite importanti faccia delle cacate incredibili".