Doping Pogba, la Juve valuta la rescissione: gli scenari

Sarebbe stata una bibita acquistata negli Stati Uniti a causare la positività di Paul Pogba al testosterone. Riporta così il Corriere dello Sport, che punta il dito contro una bevanda acquistata in America e consigliata al calciatore da alcuni specialisti che seguivano il suo recupero dall'ultimo infortunio muscolare di metà maggio. Una violazione non intenzionale, viste le regole meno stringenti in materia di doping che vigono oltreoceano. Adesso il francese ha soltanto pochi giorni di tempo per richiedere le contro analisi e attendere il risultato di queste ultime. In caso di conferma della positività gli scenari sarebbero molteplici: si va dall'archiviazione al patteggiamento fino alla ben più grave ipotesi di deferimento. La Juve, dichiaratasi estranea alla vicenda, resta alla finestra, ma, in caso di squalifica, è probabile che decida di rescindere il contratto con il polpo, che è tutt'ora il calciatore più pagato della rosa.