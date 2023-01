Doppio Dybala, la Roma batte la Fiorentina (in 10 uomini): come cambia la classifica

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è appena conclusa la sfida che si è giocata all'Olimpico tra Roma e Fiorentina. I giallorossi sono usciti a conquistare tre punti al termine di un match deciso da Paulo Dybala. L'argentino è andato in gol al 40' per poi raddoppiare all'82'. Entrambe le marcature sono giunte dopo quello che è stato inevitabilmente l'episodio chiave della partita: l'espulsione, per somma d'ammonizioni, al 24' di Dodo. La Roma torna a raggiungere la Lazio a quota 34 punti, così come l'Atalanta. Tutte e tre, infatti, hanno vinto nelle sfide in programma nel corso dell'attuale weekend.

