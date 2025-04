Dossena: "Derby? È la mente che conta. Bisogna osare, se la giocano entrambe"

Settimana particolare per la Lazio che, dopo la sfida in trasferta col Bodo/Glimt, domenica dovrà affrontare la Roma all'Olimpico. Sul derby e sulle aspettative di questa gara si è esresso l'ex calciatore Beppe Dossena nel corso del suo intervento ai microfoni di TMW. Queste le considerazioni: "Credo che gli staff sono chiamati a lavori particolari, perché le partite ora sono più intense. Oggi devi sperare che i giocatori più importanti siano in forma, perché è questo che fa la differenza".

"È ovvio che se vinci, ti abitui a vincere, la Lazio ora è chiamata a una grande partita in coppa e poi ci sarà il derby. Vediamo che succederà. Difficile quantificare gli sforzi ora, è la mente a contare anche. Sono due squadre che hanno tanto da chiedersi, vedo bene entrambe. La Roma ha fatto un recupero straordinario, Ranieri ha fatto un grande lavoro. Se la giocheranno entrambe, un pari forse non serve a nessuno. Ormai bisogna osare".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE