Dramma Atsu, l'ex Chelsea non è in ospedale: è ancora sotto le macerie

Sono ore si speranza ma anche di apprensione per le condizioni dell'ex giocatore del Chelsea, oggi all'Hatayspor, Christian Atsu. Solo qualche giorno fa sembrava infatti che il giocatore fosse stato ritrovato dopo il terribile terremoto che ha colpito Turchia e Siria ma purtroppo i riscontri in ospedale non hanno dato esito positivo. Atsu purtroppo risulta ancora disperso come testimonia il tweet del suo agente: "La situazione rimane la stessa, Christian Atsu è ancora da trovare. A meno che non veda Christian o parli con lui, non ho ulteriori aggiornamenti".