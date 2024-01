DUBAI, VOLO+HOTEL DA 722€ ! Super pacchetti qualità-prezzo nei 5 stelle!

Dubai, pacchetti da 722€

Volo diretto a/r + 4 notti con colazione in questo favoloso hotel 5*, last minute, primavera, Pasqua e ponti! Amici biancocelesti, concedetevi un city trip di lusso a Dubai, sfruttando i voli DIRETTI per la vicinissima Abu Dhabi, distante meno di 90 minuti di bus direttamente dall'aeroporto!

I pacchetti includono voli diretti A/R per Abu Dhabi ed il soggiorno di 4 notti con una sontuosa colazione a buffet inclusa in un bellissimo Hotel 5 stelle della famosa e lussuosa catena americana Hyatt.

L'hotel dispone di piscina all'aperto, palestra aperta 24 ore, centro benessere e miniclub, oltre che bar, ristorante e viste favolose sullo skyline cittadino.

Si trova di fronte al bellissimo Dubai Creek Park, uno dei più belli e grandi della città e a soli 10 minuti di auto da "La Cornice" una delle icone della città! Inoltre con 15 minuti di taxi sarete al Burj Khalifa e alla Dubai Mall.

Le date di partenza sono molte, sia last minute che in primavera e per Pasqua e ponti.

Forza Laziali

Questi pacchetti fanno parte delle nostre Offerte Esclusive, ai prezzi più bassi del mercato! Ecco le date e i prezzi: 08.04 - 12.04 - 731€

18.04 - 22.04 - 777€

20.04 - 24.04 - 786€

21.04 - 25.04 - 901€

25.04 - 29.04 - 990€

27.04 - 01.05 - 866€

08.05 - 12.05 - 722€

21.05 - 25.05 - 748€

Per info e prenotazioni scrivere o chiamare al numero Whatsapp: +393921443383

VIAGGI SENZA PENSIERI

Ci troviamo in Via della Liberazione 102 , 00048 Nettuno, zona grattacielo! 069853020