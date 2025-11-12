Dumfries, Il gol più bello? Alla Lazio! La risposta dell'esterno

Denzel Dumfries, esterno dell'Inter, ha raccontato qual è il gol più bello che ha mai realizzato nel corso della sua carriera

Denzel Dumfries si è raccontato ai microfoni di Inter TV, media ufficiale del club nerazzurro. L'esterno di Cristian Chivu, che domenica sera era in campo contro la Lazio a San Siro nella partita vinta dai meneghini per 2-0, ha ripercorso alcune tappe del suo arrivo a Milano e dei momenti chiave della sua carriera.

IL GOL PIU' BELLO - Tra le domande che gli sono state poste, Dumfries ha risposto anche a quella sul gol più bello mai segnato nella sua carriera e, su tutti, ha scelto uno dei tre realizzati contro la Lazio: quello segnato nel 6-0 della passata stagione, quando di testa era svettato su Tavares, realizzando il momentaneo 4-0.

LE PAROLE DI DUMFRIES - "Quello alla Lazio in trasferta... Che bomba, ma ne ho un altro: agli Europei con l'Olanda, il primo match contro l'Ucraina. Ho segnato il gol del 3-2, è stato un momento molto importante per la squadra ed è stato anche il mio primo gol. È stato un momento speciale per me, magari non il gol più bello, ma speciale".

