Dybala spaventa la Roma: "Futuro? Non so se resto"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Salisburgo - Roma, gara d'andata dei playoff di Europa League, Paulo Dybala ha parlato anche del proprio futuro, utilizzando parole che hanno spaventato i tifosi giallorossi: "Se giocherò sicuramente con la Roma? Non cosa succederà a fine anno, non so nemmeno cosa succederà a Mourinho, devi chiederlo a lui. L'anno è molto lungo, voglio vincere con la Roma e voglio che la Roma giochi in Champions League il prossimo anno".

