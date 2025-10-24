È ancora Inzaghi contro Conceicao: i due ex Lazio si sfidano in Arabia - FOTO
24.10.2025 18:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Dall'Europa all'Arabia. Simone Inzaghi e Sergio Conceicao si ritrovano ancora una volta. Compagni insieme da calciatori, alla Lazio, poi avversari in panchina, prima in Italia e ora dall'altra parte del mondo.
L'anno scorso si sfidavano sulle panchine di Inter e Milan; questa sera, invece, saranno avversari in Al Ittihad - Al Hilal a partire dalle ore 20, come annunciato da Sportitalia.
In campo ci sarà anche un altro ex Lazio: si tratta di Sergej Milinkovic-Savic, allenato proprio da Simone Inzaghi e da tutto il suo staff tecnico, in passato insieme proprio nella Capitale.