È il giorno di Lazio - Cluj: il club ricorda l'appuntamento sui social! - FOTO

Dopo la brutta sconfitta contro l'Atalanta, per la Lazio è il momento di concentrarsi sulla Conference League e, soprattutto, sul primo dei due confronti contro il Cluj. Questa sera il fischio d'inizio del match arriverà alle 21 all'Olimpico. E, in attesa di godersi la prova dei calciatori in campo, sui social il club biancoceleste ha ricordato l'appuntamento. Come avviene di consueto, è stato pubblicato sul profilo Instagram della Lazio il post del matchday: "È il giorno della partita".

