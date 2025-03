“E penso a te”: A Sermoneta per il 125° con Fabio Poli-Gregucci-Pancaro e la meravigliosa squadra del 74'! Dopo L’omaggio reso a Lucio Battisti in quel di Poggio Bustone, “ E penso a te” ideato per festeggiare il 125° compleanno della polisportiva Lazio, continua il suo Tour e il week-end del 5-6 Aprile è ospite di Sermoneta in provincia di Latina. Il fantastico Borgo medievale dove svetta sin da XIII secolo il castello dei Caetani, in cui Troisi girò alcune scene del film “Non ci resta che piangere”, sarà il palcoscenico ideale per raccontare la storia ultracentenaria della polisportiva Lazio.



Nella centralissima Loggia dei mercanti, sarà posizionata la mostra, mentre nella piazza del belvedere si cimenteranno varie squadre della Lazio che assieme a quelle locali daranno dimostrazioni di varie discipline sportive.



Tanti atleti per lo più giovani, sfoggeranno le loro potenzialità confrontandosi e cimentandosi nelle discipline a loro più congeniali, in alcuni casi coinvolgendo il pubblico presente che vorrà provare una nuova esperienza o semplicemente dimostrando le proprie capacità.



Saranno due giorni di sport, dove i visitatori potranno ammirare oltre alla storia biancoceleste, i cimeli indossati dagli atleti che l’hanno resa grande, un occasione per tutti di visionare un vero e proprio museo che farà brillare gli occhi agli amanti di ogni genere sportivo che hanno vissuto in maniera diretta o indiretta quei momenti.



La Bicicletta di Fausto Coppi, Il costume di Ghira olimpionico nella pallanuoto, la Casacca di Glorioso il più grande giocatore italiano del Baseball e molti altri, centinaia di migliaia di atleti che hanno portato a Roma e in Italia titoli Olimpici-Mondiali-Europei e Italiani, varcando dei confini inimmaginabili e molti sconosciuti ai tantissimi sportivi.



“E penso a te” materializza quei successi in una manifestazione Itinerante che da Marzo a Giugno, attraverso una mostra di cimeli, fotografie e video faranno riassaporare al visitatore la storia, il clima e le emozioni di 125 anni di storia, con le sezioni della polisportiva presenti a mostrare i valori che lo sport insegna ai nostri giovani.



Ex Atleti, testimoni, scrittori saranno a disposizione del pubblico nelle SEI sedi della mostra per rivivere insieme quell’atmosfera unica colorata anche dal 25° anniversario dello scudetto del 2000 nel calcio.



La mostra che si svolgerà anche a Caprarola-Roma-Tivoli-Vico nel Lazio, sarà curata dalla Lazio con i Tifosi e associazioni Locali, assieme al museo www.maglielazio.it e dal Centro Studi nove Gennaio millenovecento, associazioni leader del settore che proporranno in maniera inedita le gesta dei campioni in biancoceleste.



Il programma di ogni singola giornata sarà specificatamente dettagliato dagli organizzatori sulla loro pagina Facebook.

“E penso a TE”