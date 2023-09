Eintracht, il ds: "Non vendere Kostic alla Lazio ha cambiato la nostra storia"

Markus Krösche, direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte, commentando la cessione di Kolo Muani è tornato sulla mancata cessione del serbo...

Markus Krösche, direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte, ha parlato a DAZN prima della sfida con il Colonia. Il dirigente ha commentato l'addio di Randal Kolo Muani che è andato al PSG. alla fine non è stato ceduto per circa 95 milioni di euro, bonus compresi. L'attaccante aveva disertato l'allenamento per premere sulla società in una situazione che ricordava quanto fatto da Kostic nel 2021 per andare alla Lazio. Se in quel caso la forzatura non ha aiutato, stavolta le cose sono andate diversamente. Il dirigente dei tedeschi, tuttavia, è tornato su quella mancata cessione e ha detto: "Kolo Muani? Il reinserimento sarebbe stato molto, molto difficile. È stato un caso completamente diverso rispetto a Filip Kostic. Dopo il suo errore e il nostro atteggiamento di non cederlo, Filip ha dato tutto per l'Eintracht Francoforte e ha scritto la storia". Kolo Muani non avrebbe fatto lo stesso e così i teutonici hanno fatto un'aktra scelta come spiega ancora Markus Krösche: "A volte bisogna decidere: non si trova il minimo denominatore possibile, ma si evita il danno maggiore possibile. Siamo vincitori, bisogna dirlo chiaramente. Abbiamo ottenuto quasi quello che volevamo". Dopo il mancato arrivo di Kostic, la Lazio ha virato su Mattia Zaccagni che si è dimostrato uno dei migliori biancocelesti in questi due anni con Sarri in panchina.