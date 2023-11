Elisa Cataldi si sfoga: "Ricostruzione strumentalizzata". Cosa è successo

"Ha diverse sfaccettature ed espressioni la violenza contro le donne. Una di queste è la strumentalizzazione che viene fatta della donna per scopi che sono ben lontani da quelli nobili, sentiti e veri di chi ha a cuore la vita e i diritti delle donne. Strumentalizzare una donna, sfruttarla in maniera strategica per fare del sensazionalismo, usarla per fare notizia ad ogni costo con ricostruzioni parziali ed inesatte vuol dire esporla a livello mediatico e costringerla a subire qualcosa di ingiusto. Anche questa è violenza". Con una storia su Instagram, Elisa Cataldi si sfoga dopo quanto emerso nei giorni scorsi. A cosa si riferisce la moglie di Cataldi?

Bisogna riavvolgere il nastro addirittura al periodo in cui il centrocampista era in prestito al Genoa nel 2017. Si sta svolgendo un processo per la contestazione degli ultrà dopo la gara con l'Inter che vede indagati 15 tifosi rossoblù. Proteste nate dopo la sconfitta e che avrebbero imposto al giocatore di non posare per una foto con una famiglia. Danilo Cataldi è stato ascoltato come testimone per spiegare cosa è accaduto. Le ricostruzioni dei media avrebbero visto il giocatore minimizzare l'episodio che avrebbe visto anche la moglie ricevere un calcio. Ipotesi fortemente smentita sia dal centrocampista che dalla moglie che parlano di ricostruzione parziale e forzata di quanto veramente accaduto. Anche Danilo si è sfogato su Instagram:

«Gli articoli e le notizie pubblicate sul mio conto riportano ricostruzioni parziali, strumentali e sensazionalistiche, oltre che lesive della mia persona, relativamente ad una vicenda, accaduta nel 2017 dopo una partita di calcio e che oggi mi vede come testimone di un processo penale. Per chiarezza: non ho minimizzato l’episodio in cui è stata coinvolta mia moglie, la persona che amo e stimo di più al mondo. Far passare un messaggio diverso è quanto di più offensivo e diffamatorio nei miei confronti, soprattutto in una vicenda del genere. Credo fermamente nella giustizia e anche per questo mi riservo di agire in ogni sede per tutelare la nostra famiglia».