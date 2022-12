Emiliano Martinez, continua lo show: che attacco a Tchouameni!

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, SEDUTA E VIAGGIO IN SPAGNA: TRE ASSENTI PER SARRI FORMELLO - L’ultimo allenamento prima della partenza. La Lazio svolge la sgambata mattutina a Formello, poi nel pomeriggio volerà verso la Spagna dove domani (ore 18.30) affronterà l’Almeria per la terza amichevole della preparazione-bis. Da capire... FORMELLO - L’ultimo allenamento prima della partenza. La Lazio svolge la sgambata mattutina a Formello, poi nel pomeriggio volerà verso la Spagna dove domani (ore 18.30) affronterà l’Almeria per la terza amichevole della preparazione-bis. Da capire... WEBTV FUNERALI MIHAJLOVIC, LA LAZIO LASCIA LA BASILICA - FOTO&VIDEO AGGIORNAMENTO ORE 13:28 - Anche la SS Lazio lascia la basilica. Giocatori, dirigenza e il presidente Lotito escono dopo lo svolgimento del rituale. Igli Tare ricorda Sinisa ai microfoni dei media presenti. AGGIORNAMENTO ORE 13:10 - Cori e fumogeni biancocelesti... AGGIORNAMENTO ORE 13:28 - Anche la SS Lazio lascia la basilica. Giocatori, dirigenza e il presidente Lotito escono dopo lo svolgimento del rituale. Igli Tare ricorda Sinisa ai microfoni dei media presenti. AGGIORNAMENTO ORE 13:10 - Cori e fumogeni biancocelesti... VOCI DI MERCATO MERCATO LAZIO, RUMORS E TRATTATIVE DI GENNAIO PER I BIANCOCELESTI Milinkovic, Oliver Torres, Acerbi e Luis Alberto. Quattro nomi che animano i discorsi del popolo biancoceleste, tra rumors, certezze e paure. Su tutte, quelle che riguardano l’addio del Mago, pronto a scucire l’aquila dal petto all’inizio del 2023.... Milinkovic, Oliver Torres, Acerbi e Luis Alberto. Quattro nomi che animano i discorsi del popolo biancoceleste, tra rumors, certezze e paure. Su tutte, quelle che riguardano l’addio del Mago, pronto a scucire l’aquila dal petto all’inizio del 2023....